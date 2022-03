Kupiłeś to w Lidlu? UWAŻAJ! Możesz się zatruć. Wykryto Salmonelle

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w 1 z 5 próbek produktu „Mięso mielone wołowe, 400g”.

Przedmiotowy produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

ZOBACZ, JAK WYGLĄDA WYCOFANY PRODUKT