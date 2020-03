Kwarantanna 10 pracowników FCA w Tychach. Podejrzenie koronawirusa

"W hali montażowej nowej linii D dzisiaj poddano kwarantannie 10 osób, bo do pracy zgłosiła się osoba, która miała podejrzenie koronawirusa. Po dwóch godzinach źle się poczuła i zawieziono ja do zakładowego ośrodka zdrowia, a jej brygadę, 10 osób, objęto kwarantanną, najpierw na zakładzie, a potem wywieziono tych ludzi samochodami do domów, jednak bez dezynfekcji po pewnym czasie przywrócono proces produkcyjny"

- informację tej treści (tekst oryginalny) otrzymaliśmy 12 marca 2020 r. przed południem.

Potwierdził ją Mieczysław Konieczny, zakładowy społeczny inspektor pracy.

- Rzeczywiście, tak było, ale nieprawdą jest, że produkcję wznowiono bez dezynfekcji. Wręcz przeciwnie, wszystkie narzędzia, które dotykały osoby poddane kwarantannie zostały zdezynfekowane. Takie zapewnienie otrzymałem od kierownictwa oddziału - powiedział nam inspektor Mieczysław Konieczny.

Powiedział też, że osoba z podejrzeniem koronawirusa (kobieta) z zakładowego ośrodka zdrowia została przewieziona do szpitala wojewódzkiego w Tychach. Tam jednak - jak nam powiedział - podejrzenia się nie potwierdziły. To nie był koronawirus.