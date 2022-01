Laudate Dominum, chór parafii bł. Karoliny w Tychach świętuje jubileusz 10-lecia istnienia. Zobaczcie zdjęcia

Idzie pani na próbę chóru?, spytał proboszcz, a ja szłam do parafialnej biblioteki. O próbie chóru nawet nie wiedziałam. Ale zachęta księdza do spróbowania sił w parafialnym chórze trafiła na nieco uśpione marzenia o śpiewie. Jeszcze tego samego wieczora poszłam na przesłuchanie i zostałam przyjęta. Bardzo się cieszę, że tu trafiłam - mówi Katarzyna Nycz, która chórzystką została we wrześniu.

Z wykształcenia jest prawnikiem. Ale w tym chórze tylko Agnieszka Grabowska-Hanslik ma muzyczne wykształcenie. Pozostałych łączy miłość do muzyki, ale na co dzień pracują w różnych zawodach.Jest tu położna, jest lekarz weterynarii, ba, nawet gospodyni na probostwie.

Kiedy dziesięć lat temu powstawał chór, liczyły się tylko chęci. Chętnych zebrało się aż pięćdziesięciu.

Pierwszym chętnym był Wiesław Jadanowski, prezes chóru. To on namawiał proboszcza do założenia chóru. Były już schole dziecięca i młodzieżowa, był zespół młodzieżowy, a nie było nic dla dorosłych