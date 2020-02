Leszek Żegalski w Tychach. Spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Zobacz zdjęcia

On sam wiele wyniósł z podglądania jednego ze swoich mistrzów, Jerzego Dudy-Gracza, który zresztą nie kwapił się do wielkiej ingerencji w prace swoich uczniów. - Najbardziej skorzy do korekt są ci, co sami niewiele robią. Wielcy twórcą podsuną jakiś konkret i na tym poprzestają, bo każdy jest inny i tę inność chcą w nim ocalić - powiedział Leszek Żegalski.

Byli to uczestnicy zajęć z zakresu sztuk wizualnych, więc korzystali z obecności znanego malarza, by dowiedzieć się czegoś o jego sposobie pracy. Dowiedzieli się, że dobrze mieć model. - Na początku malowałem na przykład swój but albo ... kolano odbite w lustrze - mówił, nie ukrywając, że nikogo nie da się nauczyć malować. Trzeba samemu szukać, próbować. Z takiego samego założenia - jak powiedział - wychodził również znany rzeźbiarz Ksawery Dunikowski. - Można pokazać, wskazać, ale nie nauczyć - rzekł.

W sztuce każdy musi znaleźć swój styl i swoją drogę.

Autor obrazów, których wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki Obok w Tychach, przyznał się, że niechętnie maluje akwarelą.- Bo nie lubię zostawiać bieli. Więc jeśli już maluję akwarelami, to nie przejmuję się zostawianiem bieli, którą domalowuję potem... akrylem. To nic, że to już nie jest czysta akwarela. To samo zresztą robię w oleju. Jak potrzebuję, to stosuję tam również pastelę tłustą lub nawet suchą, którą potem jakoś utrwalam. Ważne, by z technik brać tylko to, co nam pasuje - mówił.



O abstrakcji powiedział, że jest ona tylko elementem malarstwa jako struktura i kolor.

- W takim malarstwie jest wszystko - powiedział, wskazując na swoje obrazy - a w abstrakcji tylko element.