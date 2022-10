Lingwistyczna Papuga. Gimnastyka języka na wesoło. Ściągnij aplikację na telefon

"Prta-prte-prti-prto-prtu-prty. Postaraj się, by wystarczyło ci powietrza na wypowiedzenie całej frazy na jednym oddechu” - to jedno z zadań „Lingwistycznej Papugi”. A że jest to możliwe, lektor od razu to udowodni. Teraz kolej na nas. Powtarzamy po nim. Powtarzanie nie trwa nawet pół minuty i idziemy dalej. Wybieramy kolejne ćwiczenie, np. „czesanie warg”. Jest opis, ale nie trzeba samemu kombinować, jak to zrobić, wszak ćwiczymy z lektorem.

W zestawie są jeszcze łamańce językowe (np. Życzliwy rycerz długo rąbał drewno z zarzeczańskiego tartaku”), wierszyki i dział „wiedza”, dla tych, którzy lubią wiedzieć. Tu dowiemy się np. że p i b to głoski... wybuchowe. „Podczas ich wymawiania wargi mocno zbliżają się do siebie i czuć delikatny wybuch powietrza”.

Tu też poznajemy sposób prawidłowego wymawiania głosek z szeleszczącej rodziny „sz, ż (rz),cz, dż”. Itd, itd.