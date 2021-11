List córeczki Izabeli z Pszczyny. "Kocham Cię mamusiu, nie mogę uwierzyć, że umarłaś". Czy doszło do sfałszowania dokumentacji medycznej?

"Tam mogło być dużo bardziej tragicznie"

Pani Izabela trafiła do szpitala w 22. tygodniu ciąży, po odejściu wód płodowych. Od godzin przedpołudniowych pisała w wiadomościach do swojej mamy, że źle się czuje i podejrzewa sepsę. - Iza nie była panikarą. Ona nigdy nie chciała zamartwiać nikogo swoimi problemami, a już na pewno nie swoją mamę, która była dla niej wielkim oparciem. Znam ją od 25 lat i wiem, że by nie histeryzowała bez powodu. Obawiam się, że w rzeczywistości mogło być tam dużo bardziej tragicznie niż to, co pisała mamie – mówi Natalia, przyjaciółka zmarłej Izabeli.