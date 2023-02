LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu liczy się w świecie. Spektakularne sukcesy w robotyce

To był pierwszy turniej odkąd prowadzę tę sekcję (ok. dziewięciu lat), kiedy zostaliśmy pokonani nie dlatego, że mieliśmy gorszy program czy pecha, ale sprzętowo. Okazało się, że organizatorzy dopuścili starsze rozwiązania, mimo że część regulaminu wskazywała, że nie powinny one być zastosowane. I teraz musimy się zastanowić nad nowymi-starymi silnikami sprzed kilku lat, skoro jest możliwość ich użycia

Tam byli najlepsi robotycy z całego świata

Niestety, za rok, część uczestników tego turnieju będzie już absolwentami. Nie będzie już Dominiki Berger i Kamila Pustelnika, którzy szykują się do matury. Natomiast wiele czasu przed sobą ma Mateusz Wicher, który jest dopiero w pierwszej klasie, ale ze względu na jego wyjątkowe umiejętności nauczyciel zdecydował się dołączyć go do zespołu złożonego ze starszych uczniów. - Przez trzy lata w szkole podstawowej jeździliśmy na różne turnieje, gdzie odnosił spore sukcesy i dlatego zdecydowałem się go zabrać do Tallina. I nie pomyliłem się, wyniki miał całkiem dobre - mówi Robert Romantowski-Tomosz.