Ludzie ludziom zgotowali ten los. XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w MDK 1 w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

"Kiedy kilka miesięcy temu (...) opracowywaliśmy regulamin XXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Ludzie ludziom zgotowali ten los, podjęliśmy decyzję, aby nawiązać do wystąpienia pana Mariana Turskiego (...) Jego wypowiedź z tamtego dnia wydawała się ważnym przesłaniem, ale także treścią, do której warto nawiązać. Nie przypuszczaliśmy wtedy, że zdanie "Nie bądź obojętny", określane jako XI przykazanie, nabierze aż tak wyjątkowego wymiaru oraz zyska na aktualności" . Sytuacja na Ukrainie (...) pokazuje, że słowa te nie straciły na aktualności, a wręcz przeciwnie - cały czas może na nas, na naszych potomków jakieś Auschwitz spaść z nieba", pisze Maciej Gruchlik, dyrektor MDK 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach we wstępie do pięknego katalogu wystawy.

W 2018, pod odejściu na emeryturę Teresy Wodzickiej, jej następca - Maciej Gruchlik przejął m.in. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Ludzie ludziom zgotowali ten los" i rozwija. Już w 2019 r. rozszerzył obozową tematykę o nawiązanie do współczesności, zachęcając uczestników do zastanowienia się, co dziś nam zagraża, co zniewala współczesnego człowieka.

W tym roku po raz pierwszy wprowadzono kategorie wiekowe i po raz pierwszy galę wręczania nagród przeniesiono do wspomnianego Centrum Edukacji o Auschwitz i Birkenau w Oświęcimiu.