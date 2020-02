Małgorzata Kidawa-Błońska ma już sztab, który pokieruje jej kampanią wyborczą. Na jego czele stanie Bartosz Arłukowicz. Michał Gramatyka został dyrektorem operacyjnym, a rzecznikiem Adam Szłapka.

Izabela Leszczyna ma być odpowiedzialna za program, Elżbieta Łukacijewska - za "trudne odcinki kampanii bezpośredniej", Aleksandra Gajewska - za "kwestie młodych", Monika Wielichowska - za koordynację kampanii w terenie.

- To profesjonaliści w tym co robią. Przede wszystkim są ludźmi, którzy będą pracować na sukces wyborczy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To dopiero początek. Do tego zespołu będą dołączały kolejne osobowości - powiedział o sztabie wyborczym Małgorzaty Kidawy-Błońskiej Borys Budka, szef PO.

- Przejedziemy Polskę wzdłuż i wszerz, ze wschodu na zachód, będziemy na wsiach i w miastach. Musimy zmienić Polskę, to jest ten moment - deklaruje Arłukowicz.