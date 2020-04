Mały Asyż w Tychach. Budowa kościoła świętych Franciszka i Klary oraz klasztoru franciszkańskiego. Zobacz zdjęcia

Jak podaje wikipedia, Porcjunkula (łac. portiuncula, mała cząsteczka, skrawek gruntu) to kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, którą św. Franciszek w XIII wieku otrzymał od benedyktynów i odbudował własnymi rękami. Znajduje się ok. 2 km od Asyżu, rodzinnej miejscowości świętego. Na podarowanym terenie powstały szałasy pierwszych naśladowców św. Franciszka. Kościółek stał się po śmierci świętego miejscem jego kultu. Dzisiaj znajduje się wewnątrz bazyliki Matki Bożej Anielskiej.

W swoim projekcie kościoła świętych Franciszka i Klary w Tychach architekt Stanisław Niemczyk zawarł takie ważne dla franciszkanów elementy, jak wspomniana Porcjunkula, grób św. Franciszka (w dolnym kościele), krzyż z San Damiano (na stropie dolnego kościoła).

Pięć pięć wież kościoła nawiązuje do ran Chrystusa.

W górnym kościele dokładnie nad miejscem symbolicznego grobu św. Franciszka znajduje się chrzcielnica.

Pomiędzy kościołem a murami klasztoru architekt zaplanował uliczkę jakby żywcem wyjętą ze średniowiecznego Asyżu.

Kompleks kościelno-klasztorny jest ciągle w budowie, więc na co dzień można go oglądać tylko z zewnątrz. Teraz, wiosną, kiedy korony drzew są jeszcze gołe, można go podziwiać w pełnej krasie. Taka możliwość istnieje też, oczywiście, zimą. Teraz jednak jest jeszcze coś, dla czego warto podejść pod mury Małego Asyżu. To różowo kwitnące drzewka od strony parkingu pięknie prezentujące się na tle dolomitu z Libiąża.