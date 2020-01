Marsz na Zgodę 2020: Kwiaty pod bramą dawnego obozu pracy w Świętochłowicach ZDJĘCIA

Świętochłowice: Kwiaty pod bramą dawnego obozu pracy złożono w 75. rocznicę Marszu na Zgodę, który po raz 11. przeszedł 10-kilometrową trasę z katowickiego placu Wolności pod bramę byłego obozu. Były też przemówienia. Jerzy Gorzelik, przewodniczący RAŚ, powiedział m.in. "uznajemy domagać się jasnego nazwania wszystkich przyczyn Tragedii Górnośląskiej, także tych, które nie wynikały z żądzy zemsty i budowy nowego totalitarnego ustroju. To nasze prawo i nasz obowiązek. A obowiązkiem państwa, prawnego sukcesora sprawców dramatu, który rozegrał się za tą bramą jest dbać o to, by rzetelna wiedza wydarzeniach tamtych dni stała się wiedzą powszechną."

XI Marsz na Zgodę, który w południe wyruszył z placu Wolności w Katowicach pod bramę dawnego obozu w Świętochłowicach dotarł o 14.30. Szli w nim m.in. europoseł Łukasz Kohut i posłanka na Sejm Monika Rosa oraz Jerzy Gorzelik. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina (...) ale kiedy równowaga zostaje zachwiana, a czas zabijania, burzenia i płaczu bierze górę, obowiązkiem przyszłych pokoleń, mimo że przychodzą i odchodzą, jest pamiętać i przypominać. Dla boskiej i ludzkiej równowagi - powiedziano we wstępie do tego 11. spotkania w tym miejscu pamięci. Modlitwy za zmarłych odmówili przez ks. Bogusław Jończyk, proboszcz parafii św. Józefa Robotnika w Świętochłowicach oraz pastor Sebastian Olędzki, proboszcz parafii augsbursko-ewangelickiej w Świętochłowicach. W programie było złożenie kwiatów przy tablicy w trzech językach informującej o tym, co w przeszłości tu się działo. Składali je m.in. Tobias Gotthardt, poseł do sejmu krajowego Wolnego Państwa Bawaria, eurodeputowany Łukasz Kohut, posłanka Monika Rosa, władze miast Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

Potem były przemówienia, nie zawsze związane z Tragedią Górnośląską i kolejną jej rocznicą. Łukasz Kohut, europoseł:Niy byda wom tu godoł, co tu sie dzioło, kiedy ranne wstawoły zorze. Wy znocie ta historyja lepszy niż moje pokolenie (...) Europa niy zno Śląska i starom sie jak moga, żeby poznała, a Polska sie go boi, bo go nie rozumi i skuli tego muszymy być richtig razem, bo momy przed sobą fest ciężkie czasy i richtig wielkie wyzwania. Po piyrsze momy przed sobą kolejny spis powszechny w 2021 toku, ale możliwe, że już w 2020 roku bydzie spis próbny. Muszymy pokozać, że śląsko nacyjo mo się dobrze i nie do się wynarodowić (Po drugie: muszymy szafnąć naszo śląsko godka jako język regionalny (...) Po trzecie - niy domy się wyciepać z Europy (...) Jak już bydzie hasło "Polexit", momy prawo powiedzieć na cołki głos: "Śląsk zostowo w Unii". Niy som my żodnymi separatystami, som my Europejczykami pełną gębą. Szkoty w tym roku pokożą nim droga. Po czworte: chciołbyk coś powiedzieć do pana prezydenta Dudy, ale po polsku, bo on ganc w innych godkach niy rozumi, co się do niego godo: "Panie prezydencie, niech w końcu Rzeczpospolita Polska przestanie bać się prawdy historycznej tego miejsca i całej Tragedii Górnośląskiej.

Ryszard Galla, poseł, przedstawiciel mniejszości niemieckiej: 75 lat temu ludzie cieszyli się z końca wojny, a tu na Śląsku zaczynała się gehenna, o której przez wiele lat nie można było głośno mówić, ale wewnątrz nas wszystkich to tkwiło (...) Dziś możemy o tym mówić. I musimy w dalszym ciągu to głosić. Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej:Przychodzimy, żeby pokazać, że pamiętamy. To miejsce przypomina nam o bardzo ważnych sprawach dla całego regionu. Chciałbym się zatrzymać nad tym, co powiedział ksiądz w swojej modlitwie: żeby rządzący pamiętali, by zapewnić wszystkim sprawiedliwość i pokój. Nad tym właśnie zdaniem w dzisiejszych czasach trzeba się zatrzymać i zastanowić. (...) To przesłanie powinno być skierowane nie tylko do rządzących, ale do nas wszystkich i stanowić fundament wspólnego działania.

Daniel Beger, prezydent Świętochłowic: 75 lat temu w tym komunistycznym obozie oficjalnie zginęło prawie 1900 osób, nieoficjalnie wiemy, że mogło ich być prawie 2500, a może i więcej (...) To jest piękne, że organizujecie ten marsz i czcicie te osoby (...) Tragedia tych ludzi powinna nam dawać dużo do myślenia, aby antagonizmy zwalczać (...) Jako włodarz miasta będę starał się dbać o to miejsce i, jeśli będzie taka możliwość, wspierać działania zmierzające do tego, by historia Śląska znalazła swoje właściwe miejsce. (...) Gwarantuję, że to miejsce pozostanie miejscem pamięci, a w miarę możliwości postaramy się, by wyglądało trochę godniej.