Mateusz Krzyżowski dał koncert na nowym fortepianie w szkole muzycznej w Tychach

Jest to najwyższej klasy fortepian koncertowy Yamaha CFX, pełnowymiarowy. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy go nabyć, bo to jest teraz tak jakby nasi uczniowie mogli pływać i trenować na pełnowymiarowym basenie. Do tej pory takiego pełnowymiarowego fortepianu nie mieliśmy. Teraz nasi uczniowie maja równe szanse z rówieśnikami ze szkół prowadzonych i finansowanych przez ministerstwo kultury, my jesteśmy szkołą samorządową i bardzo się cieszymy, że miasto zechciało dostrzec nasze potrzeby i zakupić ten instrument