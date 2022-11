Mateusz Krzyżowski zwycięzcą XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Paderewskiego

Mateusz Krzyżowski, pamiętamy, był ulubieńcem publiczności konkursu Chopinowskiego jesienią 2021 r. Niestety, nie wszedł do finału. - Obserwując jego dokonania można się pokusić o stwierdzenie, że może nie został należycie oceniony - powiedział podczas "Wiosny z Fryderykiem 2022" w pszczyńskim zamku Jan Popis, który był w przeszłości komentatorem Konkursów Chopinowskich (od 1975 r. komentował w PR oraz w TVP siedem kolejnych edycji).

Mateusz Krzyżowski doszedł do półfinału Konkursu Chopinowskiego 2021

Do tego dojdą jeszcze nagrody specjalne i pozaregulaminowe.

Nagrodą za pierwsze miejsce jest 30 tys. euro (w pierwszej edycji było to 5 tys. zł). Za drugie miejsce jest 15 tys. euro, które dostanie Hiszpan Pedro López Salas, za trzecie - 7 tys. euro (nagroda dla Danyla Saienki z Ukrainy). Wyróżnienia (p 2,5 tys. euro) zdobyli Japonka Okui Shio i Polak Piotr Pawlak.

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistycznego im. Paderewskiego w Bydgoszczy zakończony. Wygrał go tyszanin Mateusz Krzyżowski. Jest trzecim Polakiem wśród laureatów tego konkursu (pierwszą wygrał Jerzy Maksymiuk, drugą - Wojciech Kocyan, potem już Polaków na pierwszym miejscu nie było).

Mateusz Krzyżowski - Tyski Ambasador Kultury

- Bycie ambasadorem kultury to coś naprawdę wzruszającego. Kiedy po raz pierwszy odbierałem tu nagrodę, jeszcze przed pandemią powiedziałem, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby udowodnić, że ta nagroda trafia w dobre ręce, że podołam temu- w pewnym sensie - obciążeniu - powiedział Mateusz Krzyżowski, dodając, że wydaje mu się, iż z tego zobowiązania dobrze się wywiązał, a nowa nagroda będzie dodatkową motywacją do dalszego rozwoju.