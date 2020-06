Matura 2020 z polskiego w ZS 1 w Tychach: Opinie i wrażenia maturzystów

A jak z maturą z języka polskiego poradzili sobie uczniowie tej szkoły? - Szukałem "Lalki", bo pani Penkala powiedziała, że nawet jak nie ma "Lalki", to i tak jest, ale jednak nie było. Było "Wesele", coś czułem, że tak będzie. Nie miałem żadnych problemów. Wszystko było czytelne i jasne, powiem nawet, że teksty były bardzo przyjemne. Chcę nawet odszukać książkę "Co znaczy myśleć?", bo jest dużo w tym prawdy, nawet w obecnej sytuacji. Mogło się nam wydawać, że człowiek jest taki potężny i ze wszystkim sobie poradzi, a tu coś takiego jak pandemia... Myślę, że mogło być trudniej - mówi Adam Trzcionka.

Do jakich dzieł kultury się odwołali poza "Weselem"?

- Mnie przyszedł do głowy "Mały Książę" - mówi maturzysta.

- A ja się odwołałem do "Makbeta" - mówi drugi.

- Super było. Wczoraj zajrzałem do "Wesela", a tu "Wesele" na maturze i od razu zabrałem się za temat nr 1, w którym odniosłem się do chochołów z "Wesela",, do duchów i całej III części "Dziadów"... Matura, sama w sobie. nie przestraszyła mnie. Nie była jakoś szczególnie trudna, całkiem przyjemnie mi się ją pisało - mówi Filip Szymczyk.

- Zdecydowanie nie jest to stracony arkusz - mówi Paweł Michoń.