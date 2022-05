Matura 2022 w Tychach. Zdjęcia z ZS 1 im. Gustawa Morcinka. Wśród maturzystów piłkarze GKS Tychy

Matura 2022 w Tychach. Zdjęcia z ZS 1 im. Gustawa Morcinka

Na korytarzach - cisza, spokój. W salach egzaminacyjnych też nie było widać żadnego stresu. Tuz przed dziewiątą do każdej zajrzała dyrektor Grażyna Jurek, przypominając m.in. o możliwości korzystania ze słowników.

- To nie atrapa. To słowniki, do których warto zajrzeć w razie jakichkolwiek możliwości - powiedziała.

Szczególnie chętnie zaglądała do sal, gdzie siedzieli chłopcy z klasy mistrzostwa sportowego, w której prowadziła lekcje języka polskiego.