MAX Premium Burgers w Tychach. Kiedy otwarcie?

W Tychach, tuż przy DK1 w kierunku Bielska-Białej, powstał nowy lokal szwedzkiej sieci MAX Premium Burgers. Restauracja zlokalizowana jest przy ulicy Fabrycznej 3b. To druga restauracja szwedzkiej sieci szybkiej obsługi MAX Premium Burgers w województwie śląskim. Pierwszy lokal na Śląsku został otwarty w 2018 roku w Świętochłowicach.

Restauracja w Tychach zostanie otwarta 17 czerwca o godzinie 9.00. Restauracja MAX Premium Burgers w Tychach będzie otwarta przez cały tydzień w godzinach 9.00 - 24.00.

- W ostatnich miesiącach otrzymywaliśmy mnóstwo zapytań o datę otwarcia. Mam nadzieję, że wszyscy czekający na tyskiego MAXa nie zawiodą się tym, co mamy im do zaoferowania.MAX to przede wszystkim burgery na każdy apetyt i smak, w tym wiele wegetariańskich - mówi Jerzy Jakubiak, Country Manager Poland w MAX Premium Burgers.