Mecz GKS Tychy - Cracovia bez publiczności. Wielkie wydarzenie w Tychach. Czekali 43 lata

Zapowiedź meczu:

GKS Tychy zaczął pierwszoligową wiosnę od remisu 2:2 z Sandecją Nowy Sącz oraz porażki w Głogowie z Chrobrym 1:5. Pracę stracił trener Ryszard Tarasiewicz.

GKS TYCHY - CRACOVIA LIVE

- Mieliśmy świadomość grzechów jakie nasz zespół popełniał w rundzie jesiennej - mówił prezes GKS Leszek Bartnicki. - Siłą GKS-u jest ofensywa, ale zespół traci dużo bramek, organizacja gry w defensywie całego zespołu, to było coś, do czego mieliśmy zastrzeżenia. Zima miała być czasem, kiedy uda nam się te mankamenty poprawić. Niestety, w moim odczuciu te dwa mecze, zwłaszcza ten w Głogowie pokazały, że zamiast progresu mamy regres, stąd uznałem, że potrzebna jest taka decyzja. Oczywiście, to co wydarzyło się w Głogowie nie można było zaplanować, więc na mecz z Cracovią potrzebna była osoba z uprawnieniami, a taką jest dyrektor sportowy naszego klubu Ryszard Komornicki. Mówią, że wszystkie Ryśki, to fajne chłopy - żartował Bartnicki.