Miasto szczęśliwych ludzi. Pierwsze takie na Śląsku. Zobaczcie zdjęcia

"Jak szczęśliwy czujesz się w mieście, w którym mieszkasz?" - takie pytanie zadano 35 897 mieszkańcom Polski w badaniu przeprowadzonym między wrześniem 2021 a lutym 2022 roku. Respondenci wybierali odpowiedzi w pięciostopniowej skali (1 - zupełnie nieszczęśliwy/a, 5 - maksymalnie szczęśliwy/a).

Z ankiety tej wynika, że więcej niż połowa Polaków (dokładnie 57 proc.) jest szczęśliwa w swoich miastach. Niezadowolonych ze swojego miasta jest 20,9 proc. ankietowanych.

Co decydowało o poczuciu szczęścia?

- dostęp do sklepów (aż 29 proc. ankietowanych zwracało na ten aspekt uwagę),

- dostęp do natury (21,7 proc.),

- dobre skomunikowanie (23,9 proc.),

- wiele opcji rozrywki i relaksu (21,1proc.),

- bezpieczeństwo(21,7 proc.).

I to wszystko tyszanie znajdują w swoim mieście.

A na co respondenci narzekali?

23,9 proc. narzekało na zły stan środowiska (m.in. dostęp do terenów zielonych, poziom hałasu ulicznego czy czystość powietrza),

22,2 proc. jako uciążliwość wskazywało ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej,

22 proc. ankietowanych wskazało na nieefektywną komunikację miejską i problemy z dojazdami.