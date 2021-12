Mikołajkowy trening aikido w Śląskiej Akademii Aikido Andrzeja Firlusa w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Aikido to japońska sztuka walki skodyfikowana przez Morihei Ueshibę pod koniec XIX i na początku XX wieku. Sama nazwa jest zlepkiem japońskich słów: ai (połączenie zjednoczenie), ki (duch, energia) i dō ( droga, metoda, sposób, nauczanie).

Śląska Akademia Aikido w Tychach istnieje od ćwierć wieku. Aikido, jak mówi jej założyciel, sensei Andrzej Firlus, kształtuje charakter. To sport dla wszystkich, także dla dzieci. Najmłodsi mają 5 lat, najstarsi - 65.

Jest to sport na całe życie. Można go uprawiać do bardzo zaawansowanego wieku.

Mikołajkowy trening w Śląskiej Akademii Aikido miał charakter zabawy. W Tychach odbył się w dwóch miejscach, gdzie Śląska Akademia Aikido prowadzi regularne zajęcia: w szkole Otwarte Okna przy Paprocańskiej i w SP 1 przy placu Wolności 1.