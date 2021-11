Mokre Majtki vs Suche Majtki! Morsowanie i bieganie w Tychach. Zobaczcie ZDJĘCIA

Uczestnicy w Tychach mieli do pokonania trasę wokół Jeziora Paprocańskiego, czyli ok. 6,2 km. W Suchych Majtkach liczył się tylko bieg, w Mokrych Majtkach należało jeszcze trzy razy wejść do wody na odcinkach o długości ok. 100 m.

Najważniejsza była dobra zabawa, mile widziane były także przebrania startujących. Jesienna pogoda sprzyjała zarówno biegaczom, jak i morsom.

Zobaczcie zdjęcia z imprezy Mokre Majtki vs Suche Majtki.