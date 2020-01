Muzeum Zamkowe w Pszczynie ma nowy nabytek: lustro z pokoju gościnnego

Książę pszczyński miał ozdoby jak sam król Francji ZDJĘCIA

Psy myśliwskie walczące z wilkiem - to XIX-wieczna rzeźba z porcelany biskwitowej. Jest to nowy nabytek Muzeum Zamkowego w Pszczynie, na nowy sezon. Pojawił się w Sali Lustrzanej, dawnej jadalni książęcej, na otwarcie po przerwie konserwatorsko-remontowej. Pierwotnie była to ozdo...