Najdroższe ulice w Tychach. Tam za mieszkanie trzeba zapłacisz najwięcej!

Co sądzicie o tym rankingu? Czy jest miarodajny, skoro nie znalazły się w nim np. szalenie popularne Paprocany?

Mieszkania w Tychach trzymają cenę

Szacowana cena za m kw. dla Tychów od początku roku 2020 nie zmieniła się. To zaskakujące, bo w większości miast w woj. śląskim ta cena poszła w dół, nawet o kilkadziesiąt procent.

Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 50 dni. W maju 2020 liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku za to spadła o 44,22 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.