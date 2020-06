Najmodniejsze dzielnice i osiedla w Tychach ZDJĘCIA

Najmodniejsze dzielnice i osiedla w Tychach? Na tak zadane pytanie Igor Śmietański zastępca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej odpowiada bez wahania: "Całe Tychy są modne. Jak ktoś z zewnątrz chce się tu osiedlić, to nie pyta o konkretne osiedle czy dzielnicę, interesują go po prostu Tychy. Gdyby jednak głębiej zastanowić, to na czoło wysuwa się w tej chwili Mąkołowiec.

- Całe Tychy są modne - mówi Igor Śmietański, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki przestrzennej. Dobrze zaprojektowane, wtopione w zieleń, otoczone lasami, dobrze zarządzane, stosunkowo bogate, dobrze położone w stosunku do stolicy województwa,Tychy są jednym z miejsc w województwie śląskim, w którym chce się mieszkać. Gdzie nie spojrzeć, to budowy. Albo prywatne, albo deweloperskie, albo TBS-owskie. Oczywiście, prywatni inwestorzy wybierają dzielnice obrzeżne, które opierają się o lasy, a do tego jeszcze pełne są pól i łąk. Dzielnice obrzeżne ściśle przylegają do miasta, ale są jakby wsiami, w których życie toczy się w zupełnie innym rytmie, bardziej przyjaznym człowiekowi. Gdyby jednak próbować odpowiedzieć na pytanie "które dzielnice w Tychach są najmodniejsze", to w tej chwili na czoło wysuwa się Mąkołowiec, tuż za nim jest Żwaków, potem Czułów, Wilkowyje. Bardzo atrakcyjne są Paprocany, osiedle Z 1. W naszej galerii umieściliśmy też zdjęcia pierwszego w Tychach apartamentowca - przy ul. Budowlanych, przylegającego do osiedla Balbina. Ma on już w tej chwili prawie 20 lat i w tym czasie w mieście powstało wiele innych efektownych budowli i mieszkań, ale w wtedy, na samym początku XXI wieku, było to coś wyjątkowego.