Największa giełda kwiatowa na Śląsku! Po ile są teraz kwiaty? Sprawdź CENY sadzonek, bukietów i wiązanek Redakcja

Nadeszła długo wyczekiwana wiosna! Natura budzi się do życia, a spośród szarości świata nareszcie przebija się kolor. A tego było mnóstwo na czwartkowej giełdzie kwiatów w Tychach. Różnorodne bukiety, uroczyste wiązanki, wielobarwne sadzonki i różnorodne kwiaty cięte - to wszystko można było znaleźć na targowisku. Przejdź do galerii i zobacz jak prezentują się ceny na tyskiej giełdzie.