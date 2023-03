Największy hokejowy pojedynek Śląska! GKS Tychy - GKS Katowice w finale Polskiej Hokej Ligi

GKS Tychy - GKS Katowice: Śląski finał Polskiej Hokej Ligi

W tym roku mistrzem Polski znów zostanie zespół z naszego regionu. W finale, który rozpocznie się w weekend, zmierzą się bowiem GKS Tychy i GKS Katowice. To pierwszy śląski finał Polskiej Hokej Ligi od 2018 roku, gdy o złoto rywalizowały te same zespoły (wówczas 4:1 wygrali tyszanie), ale dopiero trzeci od lat 80-tych ubiegłego wieku (w 2015 roku o tytuł walczyli jeszcze tyszanie i JKH GKS Jastrzębie).

Śląskie drużyny awansowały do finału po morderczej siedmiomeczowej walce w półfinałach, w których ograły wyżej klasyfikowane po sezonie zasadniczym ekipy z Małopolski. Broniący tytułu katowiczanie, którzy przystąpili do play off dopiero z czwartej pozycji, pokonali najlepszą po regularnej części rozgrywek Comarch Cracovię. Tyszanie, którzy po pierwszej części zmagań zajmowali trzecie miejsce, uporali się natomiast z drugą w sezonie zasadniczym Tauron Re-Plast Unią Oświęcim. Oba śląskie zespoły decydujące o awansie do finału spotkania wygrali na lodowiskach rywali.