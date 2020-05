Narodowa kwarantanna - jak zniosła ją młodzież w Tychach?

Z naszej sondy wynika, że nastolatkom najbardziej doskwierała właśnie niemożność spędzania czasu z rówieśnikami i pierwsze, co zamierzają zrobić, jak ta pandemia się skończy, to spotkać się z kolegami („ Pójdę na wszystkie 18-nastki, które znajomi musieli odwołać”, pisze Ola z klasy I).

To tak w dużym skrócie, ale oddajmy głos naszym respondentom. „Nie sądziłam, że przeżyję coś takiego. To był szok. Przez długi czas nie mogłam uwierzyć w to, co się dzieje. Gdy skończą się wszystkie ograniczenia, pierwsze, co zrobię, to pójdę na basen i do kina”, mówi Amelia z I klasy LO.

Nikola z klasy II licealnej: „Nie czuję się za dobrze z tym, że jest pełno ograniczeń i zakazów. Mam szczęście, że mam już 18 lat i mogłam od czasu do czasu wyjść „przewietrzyć głowę”, choć kontrole policji mnie nie ominęły i nie należały do miłych. Jest to sytuacja, do której nikt nie był przyzwyczajony co budzi czasami irytację. Szczególnie teraz, gdy mamy obowiązek noszenia maseczek, które wcześniej były uważane za niepotrzebne i zbędne. Dołuje mnie, że ta sytuacja może potrwać nawet dwa lata. Pierwsze, co zrobię po tej sytuacji to spotkam się w większym gronie znajomych przy ognisku, a potem pojadę do rodziny za granicę”.