Niemczyk, ostatni buntownik architektury. Film dokumentalny Marcina Zasady i Marcina Nowaka

- Dla mnie Stanisław Niemczyk był osobą znaną jako autor najbardziej emblematycznego kościoła, jaki znałem od dzieciństwa - mówi Marcin Nowak, autor zdjęć do filmu i montażysta. - Jeżdżąc pociągiem w Beskidy na górskie wędrówki, trudno nie było nie przykleić nosa do szyby, mijając jego czechowickie dzieło. Z czasem, gdy moje zainteresowania na studiach skręciły w stronę architektury, wiele dzieł Niemczyka poznałem bliżej i mocniej. Ale tak naprawdę poznałem go w sposób prawidłowy, właściwy i obfity, tworząc film o nim. To było dla mnie odkrywanie Twórcy na nowo.

- Ten film to nasz hołd dla wspaniałego twórcy, który pozostawił swoje prace w Tychach, z ikonicznym już dzisiaj dla powojennej architektury sakralnej kościołem Ducha Świętego, oraz - w pół zdania zatrzymaną - wielką realizacją kościoła świętych Franciszka i Klary. To nasz ukłon w stronę potęgi wyobraźni, indywidualizmu i talentu - mówi Aleksandra Matuszczyk, dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach, które jest producentem filmu.