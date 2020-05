Nosić maseczki czy nie? Dr Dawid Ciemięga odpowiada

Od 30 maja nie musimy już nosić maseczek w przestrzeni publicznej. Rząd zniósł kolejną restrykcję, ale przecież zachorowania na koronawirusa wciąż są i nikt nie wie, ile jest tzw. osób bezobjawowych, które zarażają. O to, czy nosić maseczki, czy nie zapytaliśmy dr Dawida Ciemięgę, pediatrę z Tychów.

Panie doktorze, co z tymi maseczkami. Czy rzeczywiście można ograniczyć ich stosowanie?

Wydaje mi się, że w przestrzeni publicznej nie trzeba rzeczywiście nosić maseczek. Od początku pandemii Polacy otrzymywali jednak sprzeczne informacje na ten temat. Jedni nosili, inni nie, jeszcze inni nosili nieprawidłowo, bądź nie wymieniali maseczek jednorazowych, traktując je jak wielorazowe. Jestem jednak zdania, że osoby przewlekle chore, z obniżoną odpornością, seniorzy powinni nadal je stosować. Nie jest to aż tak obciążająca restrykcja. Warto mieć tę maseczkę przy sobie i oczywiście zgodnie z przepisami robić w niej zakupy, czy zakładać w skupiskach ludzkich. Bardzo ważne jest zachowanie dystansu przestrzennego od innych, co minimalizuje zakażenie koronawirusem.