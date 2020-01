Nowe autobusy dla Tychów z Sanoka z symbolem bociana

O godz. 14:00 zaplanowano uroczyste przekazanie i poświęcenie nowych autobusów PKM Tychy. Ale można je oglądać już od trzynastej. Od trzynastej do szesnastej trwać będzie też zimowy festyn na placu Baczyńskiego. Wśród atrakcji będzie m.in. autobusowy labirynt, zabawy dla dzieci i konkurs na hasło promujące komunikację miejską.

PKM Tychy zakupił 20 autobusów klasy maxi marki Austosan zasilanych gazem ziemnym (CNG). Są one niskopodłogowe i spełniają normę emisji spalin Euro 6. Każdy autobus przystosowany jest do tankowania biogazem. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa będą to kolejne autobusy we flocie PKM Tychy wyposażone w system detekcji i gaszenia pożaru w komorze silnika oraz porty USB i Wi-Fi na pokładzie.

Wartość umowy to ponad 24 miliony złotych. Zakup autobusów współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach dużego projektu „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”. Wartość projektu to ponad 160 mln zł. Obejmuje m.in. nie tylko wymianę taboru PKM Tychy, ale i modernizację zajezdni.

Symbolem Sanockiej Fabryki Autobusów Austosan jest bocian, zaprojektowany przez jej pracownika, słynnego polskiego artystę malarza Zdzisława Beksińskiego. Projekt zawierał symbol bocianiego skrzydła. Kolejne logotypy, z aktualnym włącznie, symbolizują bociana w locie.