Nowe autosany w Tychach. Niskopodłogowe, ekologiczne, zasilane gazem ZDJĘCIA

Tychy mają 20 nowych autobusów firmy Autosan. Symboliczne przekazanie kluczy odbyło się w sobotę, 18 stycznia. Z rąk prezesa zarządu Autosanu, Eugeniusza Szymonika, odebrał je zastępca prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach, Łukasz Torbus. Nowe autobusy poświęcił ks. prałat Zenon Ryzner, proboszcz parafii św. Krzysztofa, patrona miasta i kierowców.

Do prezentacji autobusy zostały ustawione w formie labiryntu.

Od poniedziałku, 20 stycznia 2020 r. nowe nabytki wyruszyły na trasy obsługiwane PKM Tychy. Są to autobusy klasy Maxi marki Autosan zasilane gazem ziemnym (CNG). Wszystkie są niskopodłogowe, spełniają normę emisji spalin Euro 6 i są przystosowane do tankowania biogazem. Są to kolejne autobusy PKM Tychy wyposażone w system detekcji i gaszenia pożaru w komorze silnika oraz porty USB i Wi-Fi.

Kosztowały ponad 24 mln zł. Zakup nowych autobusów jest częścią projektu o nazwie „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”. Cały projekt opiewa na ponad 160 mln zł. Prócz zakupów autobusów obejmuje także modernizację tyskiej zajezdni. Jest to projekt dotowany przez Unię Europejską.