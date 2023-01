Nowe mieszkania TTBS w Tychach z dziełami sztuki i zielonym dachem. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

Bielska 103 w Tychach to adres nowych mieszkań wybudowanych przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jest ich 91. Na dzień 23 stycznia 2023 r. lokatorzy odebrali klucze do 70 z nich. Budynki powstały wg projektu katowickiego architekta Macieja Franty. TTBS dodał do nich malowidła ścienne przy wejściu do każdej klatki.