Nowe przedszkole i nowy żłobek SportArt w Tychach. Inauguracja z Karoliną Nają i Ireneuszem Krosnym. Zobaczcie zdjęcia

Nowo otwarte przedszkole jest dziewiątym, a żłobek - piątym pod szyldem SportArt, który pojawił się w Tychach dziewięć lat temu w 2012 r. (na 10. urodziny zamierza przyjąć imię Papcia Chmiela, czyli Henryka Jerzego Chmielewskiego , który zmarł 21 stycznia 2021 r.

W tej chwili we wszystkich przedszkolach SportArtu jest ok. 700 dzieci, w żłobkach - ok. 200.

Nowo otwarte przedszkole przy Armii Krajowej przygotowane jest na 75 dzieci, żłobek - na ok. 50. W otwarciu tego obiektu udział wzięli srebrna medalistka z Tokio, kajakarka Karolina Naja oraz znany mim - Ireneusz Krosny.

- Nowe przedszkole ma salkę gimnastyczną dla dzieci oraz salę doświadczania świta, a wiosną - zbudujemy tu boisko wielofunkcyjne i plac zabaw - zapowiada Paweł Janas, szef Fundacji Multiintegra, która prowadzi Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe SportArt.

W placówkach SportArtu są jeszcze wolne miejsca.