Nowy Orlik w Bieruniu. Z budżetu obywatelskiego. Zobaczcie zdjęcia

- Jest to wspólna inicjatywa rodziców, działaczy. To był wniosek do budżetu na rok 2019. Niestety, w 2020 r. okazało się, że 200 tys. zł. nie wystarczy, ale nie poddajemy się i szukamy dalej. Dzięki miastu i metropolii udało się zebrać 400 tys. zł i oto jest Orlik. Gratuluję sukcesu. Pokazujecie, że budżet obywatelski ma sens. Że trzeba mieć dobry pomysł, a potem głosować, mobilizować innych do głosowania, bo fajne rzeczy z tego powstają. Bawcie się dobrze, trenujcie, odnoście sukcesy - powiedział burmistrz Krystian Grzesica na otwarciu nowego Orlika w Bieruniu.

Orlik powstał na terenie Unii Bieruń, która ma już dwa wyremontowane boiska, a teraz tego nowego Orlika.

-Tu, na Unii, jest pozytywna energia. Dzięki temu, że wszyscy (klub, rodzice, sympatycy) tu ze sobą dobrze współpracują, to takie rzeczy, jak Orlik, mogą powstawać - dodał Marcin Nyga, przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu.

Na nowo otwartym boisku najmłodsi zawodnicy KS Unia Bieruń od razu rozegrali pierwszy mecz.