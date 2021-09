Nowy sklep Action otwarty w Tychach. Co tam kupisz? Zobacz ZDJĘCIA

Kompleksowe i wygodne zakupy

Drugi sklep Action w Tychach znajduje się na parterze nowej części centrum handlowego Gemini Park i zajmuje powierzchnię prawie 940 m2. Market został zaprojektowany z myślą o komforcie oraz bezpieczeństwie klientów i pracowników. Szerokie alejki oraz oznaczenia na podłodze pomogą zachować odpowiedni dystans. Ponadto przy kasach zostały umieszczone środki dezynfekujące i ekrany ochronne. Sklep Action w Tychach działa w godzinach 9:00-21:00 od poniedziałku do soboty oraz od 9:00 do 20:00 w niedziele handlowe. Klienci mają do dyspozycji wspólny, obszerny parking na 1 100 miejsc postojowych oraz stojaki na rowery.