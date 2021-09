Nowy sklep wielobranżowy w Tychach. Würth otworzył 40. sklep stacjonarny w Polsce

Nowy punkt Würth Polska w Tychach znajduje się przy ulicy Dojazdowej 1. Sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 23 września 2021.

Wydarzenie połączono z cyklicznie odbywającymi się Dniami Otwartymi, a całość uświetniły liczne atrakcje oraz konkursy dla klientów. Gościom zaprezentowano m.in. technologię wiercenia, możliwości regeneracji reflektorów, nowoczesne techniki zamocowań czy najnowsze trendy w odzieży BHP. Uczestnicy zobaczyli również wyposażony w regały od Würth samochód dostawczy ORSY MOBIL i zapoznali się z nowościami produktowymi marki, takimi jak: środki chemiczne, tarcze do czyszczenia i cięcia metali oraz nowe zestawy elektronarzędzi.

– Sklep w Tychach to nasza 40. placówka w kraju i 7. w województwie śląskim. Ciągle rozwijamy sieć naszych obiektów, dbając przede wszystkim o to, by znaleźć się jak najbliżej klientów – mówi Alicja Rippel, dyrektor Centrum Obsługi Klientów i Oddziałów Regionalnych Würth Polska. – We wszystkich sklepach wykwalifikowani doradcy pomagają odwiedzającym dobrać odpowiednie artykuły z naszego szerokiego asortymentu. Poza fachową obsługą, placówki Würth charakteryzują się szeroką ofertą przeznaczoną dla wielu branż, przystępną lokalizacją i parkingami, które szczególnie cieszą zmotoryzowanych – dodaje Alicja Rippel.