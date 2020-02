Odpust św. Walentego 2020 w Bieruniu: Msza zaręczynowa, test o św. Walentym, całuski

W świecie, który nieraz nazywa miłością to, co miłością nie jest, bardzo potrzebne jest wskazywanie na świętych i błogosławionych! (..) Żyjemy w świecie pomieszanych wartości i pojęć. Dlatego jesteśmy powołani do bycia szczególnymi świadkami miłości do Boga i do drugiego człowieka (...). Niech to bieruńskie sanktuarium będzie szkołą dla młodego pokolenia. Szkołą miłowania prawdy i wolności, Boga i drugiego człowieka - powiedział abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, w homilii podczas jednej z sum odpustowych odprawianych zawsze w kościele św. Bartłomieja.

12:00-15:00 Rynek: fotobudka, sprzedaż pamiątek, test wiedzy o św. Walentym

Na straganach warto wypatrywać "całusków", czyli ciastek w formie usta (bieruńska specjalność).

Sanktuarium św. Walentego: 13.00 – w intencji parafii: Hołdunów, Górki i Urbanowice

13.30-15.00 "Stajenka od kuchni"- wszystko o ruchomej stajence, oprowadzanie, kościół św. Bartłomieja

Sanktuarium św. Walentego: 14.30 - w intencji parafii: Lędziny i Krasowy

Sanktuarium: 16.00 – o powołania wśród młodzieży oraz przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Obrzęd zaręczyn.

Sanktuarium św. Walentego: 17.00 – w intencji mieszkańców Zakościółka, pracowników i dobrodziejów parafii

Sanktuarium św. Walentego: 18.00 – nieszpory odpustowe i modlitwy za zmarłych