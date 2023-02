Odpust św. Walentego w Bieruniu - zdjęcia. Baloniki, całuski, ale i kolejka do relikwii św. Walentego Jolanta Pierończyk

Odpust św. Walentego w Bieruniu - 14 lutego - zawsze ipsa die, czyli w dniu, w którym wypada. 14 lutego 2023 to wtorek. Wiele bierunian, jak zwykle, wzięło na ten dzień urlop, bo odpust to odpust, rodzinne przyjęcie musi być. Dla wielu zarówno mieszkańców, jak i przybyszów ten dzień to czas modlitw przy relikwiach św. Walentego.