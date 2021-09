ONZ na znaczkach. Kolekcja Janusza Niesyty, emerytowanego ambasadora, w LO w Bieruniu. Zobaczcie zdjęcia

ONZ na znaczkach to niewielka część przebogatego zbioru znaczków na różne tematy i z różnych krajów, jakie w ciągu 60 lat zebrał Janusz Niesyto, absolwent LO w Bieruniu, emerytowany ambasador tytularny, były długoletni urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, były ambasador ad personam, wieloletni dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ, dyrektor gabinetu trzech ministrów spraw zagranicznych RP: K. Skubiszewskiego, D. Rosatiego i B. Geremka, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Szwajcarii i Liechtensteinie oraz w Finlandii.

A wszystko zaczęło się w 1956 r. od znaczka USA z portretem Teodora Roosevelta.

"Świetnie pamiętam ten wrześniowy dzień 1956 roku, kiedy to w szkole zamiast bułki kupiłem od kolegi niebieski znaczek o nominale 5 centów. I ten znaczek był z Ameryki! I był na nim Teodor Roosevelt. A potem ktoś mi go ukradł i wróciłem do domu bez bułki i bez znaczka. O tym, że na znaczku był właśnie ten amerykański prezydent, dowiedziałem się dużo później. Liczyło się i zagrało to, że znaczek był aż z AMERYKI! To uruchomiło moją wyobraźnię, obudziło moje ogromne zainteresowanie światem, to było jak _coup de foudre _i dało początek mojej ogromnej życiowej pasji pod nazwą filatelistyka. Rzekłbym, że ten znaczek zdeterminował całe moje późniejsze życie, zarówno prywatne, jak i zawodowe", powiedział w maju 2016 r. w Essen podczas jednego z wielu wystąpień publicznych.