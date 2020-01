Otolaryngologia w Tychach ma nowy sprzęt na sali operacyjnej ZDJĘCIA

Nowy zestaw do zabiegów endoskopowych i tor wizyjny HD z zestawem narzędzi do mikrochirurgii ucha zastąpiły aparat FESS, który do tej pory służył w leczeniu zatok przynosowych i nosa.

Nowy sprzęt wyposażony jest w optykę wyższej jakości, ma szerszy kąt widzenia i lepszą rozdzielczość. Na zakres i bezpieczeństwo operacji wpływ ma także nowoczesny shaver laryngologiczny idealnie nadający się do resekcji tkanek miękkich i twardych podczas zabiegów

- mówi ordynator Piotr Karczmarczyk.

Natomiast FESS służy obecnie lekarzom w gabinecie zabiegowym do badań kontrolnych u pacjentów po przebytych operacjach

Na tyską otolaryngologię trafiły też wysokiej jakości wiertarka otolaryngologiczna oraz mikroskop, ważne w operacjach uszu i ślinianek przyusznych.

- Mikroskop i narzędzia do otochirurgii to najdroższy sprzęt i jeden z najnowocześniejszych w swojej klasie. Otochirurgia to bardzo ważny punkt naszej działalności. Operacje uszne przeprowadza dziś niewiele oddziałów. U nas jest w tym wyspecjalizowany lek. Michał Piętka - mówi ordynator.