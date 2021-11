Pandemia sprzyja czytelnictwu. Czytelniczy awans Tychów w województwie

W rankingu Biblioteki Śląskiej pod względem czytelnictwa za rok 2020 tyska biblioteka znalazła się na III miejscu, awansując z miejsca siódmego za rok 2019.

I to mimo zamknięcia bibliotek od marca do 4 maja 2020 r. ! Jak to się stało?

Odnaleźliśmy w sobie motywację do utrzymania kontaktu z czytelnikami, żeby nie ograniczać im dostępu do książek. Z pomocą przyszły nam nowoczesne rozwiązania, które pozwoliły na bezkontaktowy obrót zbiorami, a mowa, oczywiście, o książkomacie i wrzutni

- mówi dyrektor Anna Krawczyk,

Zainteresowanie było tak duże, że do książkomatu biblioteka dokupiła 24 nowe skrzyneczki, żeby nie dopuścić do tworzenia się kolejek. Wszyscy czytelnicy ze wszystkich filii MBP Tychy dostali bowiem uprawnienia do korzystania z książkomatu i rzeczywiście ochoczo z niego korzystali.

Co tyszanie czytają najchętniej?

- Nasi czytelnicy poszukują głównie nowości wydawniczych z literatury obyczajowej, sensacyjnej. Uwielbiają kryminał – szczególnie skandynawski. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się wspomnienia, biografie, relacje z podróży - mówi dyrektor MBP Tychy.