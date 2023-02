Panorama Tbilisi z kultowej herbaciarni Gruzińska w Tychach. Kulisy powstania zabytkowego obrazu. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

Panorama Tbilisi w kultowej herbaciarni Gruzińska w Tychach to jedno z dzieł artysty malarza Stanisława Mazusia. Herbaciarni już nie ma, ale pozostała we wspomnieniach tyszan. Wspomnienia ożywił odnaleziony obraz przedstawiający panoramę Tbilisi, który wisiał na ścianie "Gruzińskiej". Do 25 lutego 2023 można go oglądać w Muzeum Miejskim w Tychach.