Paprocany pełne biegaczy! Bieg Tropem Wilczym w Tychach zgromadził ponad 250 uczestników. Oto zdjęcia z tegorocznej edycji

Bieg Tropem Wilczym w Tychach. Ponad 250 biegaczy rywalizowało w Paprocanach

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Tychach odbył się w Paprocanach. Na starcie zawodów stanęło ponad 250 biegaczy, którzy nie przestraszyli się przenikliwego zimną i padających od czasu do czasu płatków śniegu. Rywalizacja toczyła się na dwóch dystansach.

Jako pierwsi w samo południe wyruszyli na trasę uczestnicy „Biegu Pamięci” na dystansie 1963 metrów. Kwadrans później rozpoczął się „Bieg wokół Jeziora Paprocańskiego” na dystansie 10 km, w którym do rywalizacji przystąpiło znacznie więcej zawodników. Wcześniej odbyły się natomiast „Bieg Młodego Patrioty”, w którym startowały dzieci mające do pokonania w zależności od kategorii wiekowej od 100 m do 800 m.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z BIEGU TROPEM WILCZYM W TYCHACH