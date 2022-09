Pilotażowy projekt Szkolna Ulica w Tychach - w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

Europejski Tydzień Mobilnosci trwa od 16 do 21 września 2022. W Tychach w tym czasie realizowany jest pilotażowy projekt Szkolna Ulica. Do 21 września w godzinach przywożenia dzieci do szkoły i ich odbierania zamykana będzie ul. Czarnieckiego przed SP 5.