Pogrzeb Arkadiusza Kremzy. Spoczął na cmentarzu w Mikołowie

Pogrzeb Arkadiusza Kremzy w Mikołowie odbył się w Święto NMP Królowej Polski. Deszczowy dzień rozjaśnił się około dziewiątej. O dziesiątej, kiedy rozpoczynała się msza żałobna w bazylice św. Wojciecha, słońce wyjrzało i grzało żałobników nie mieszczących się we wnętrzu ze względu na ograniczoną liczbę osób z powodu pandemii koronawirusa (ponieważ każdy musi mieć 15 m kw. dla siebie, we wnętrzu bazyliki może być tylko 75 osób).

Arkadiusz Kremza był człowiekiem wielu talentów. Kochał m.in. scenę, ale jednak największą miłością była poezja.

- Poezja była czymś najistotniejszym dla Arka, czymś, co nadawało sens jego życiu. On sam był bardzo bujną osobowością napromieniowaną życiowym artyzmem. Jego sposób bycia, wypowiadania się, funkcjonowania - to wszystko było takie artystyczne. Widać było, że to ktoś, kto patrzy szerzej, głębiej, wrażliwiej na rzeczy z pozoru banalne, mało istotne. Był poetą całym sobą - nie tylko w tym, jak pisał, ale też jak żył. Imponowało mi jego poczucie humoru zabarwione cierpką ironią. Do tego niesamowita bystrość umysłu, ogromna inteligencja, nieokiełznana wyobraźnia - a wszystko to znajdowało ciekawe ujście w jego poezji - mówi Maciej Melecki, przyjaciel śp. Arkadiusza Kremzy oraz dyrektor Instytutu Mikołowskiego, gdzie Zmarły często bywał (w latach 2003-2006 był pracownikiem IM).