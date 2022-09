Pogrzeb Heleny Szabrańskiej. Ostatnia droga z Hołdunowa do Kosztów. Zobaczcie zdjęcia

W środę, 21 września, towarzyszyliśmy tłumnie śp. Helenie Szabrańskiej , emerytowanej nauczycielce hołdunowskiej SP 2, w Jej ostatniej ziemskiej drodze. Po przeniesieniu urny z prochami Zmarłej z kaplicy pogrzebowej do kościoła parafialnego Chrystusa Króla w Lędzinach -Hołdunowie odprawiona została tam msza św., której przewodniczył ks. kanonik dr Józef Przybyła, emerytowany proboszcz hołdunowskiej parafii, w koncelebrze z ks. Wojciechem, krewnym Zmarłej.

We mszy wzięły udział dwa poczty sztandarowe : Urzędu Miasta Lędziny i Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach.

Mowę pożegnalną wygłosił ks. dr Józef Przybyła, który podkreślił, iż do śp. Helenki (wcześniej zaznaczył, że w ostatnich latach bardzo dobrej znajomości zwracali się do siebie po koleżeńsku) przystają jak mało do kogo słowa znanej łacińskiej sentencji : Nie rodzimy się dla siebie i nie umieramy dla siebie. Była Ona nie tylko wspaniałą nauczycielką plastyki, muzyki i techniki, ale jakby drugą matką dla swoich uczniów - kontynuował. - Mało komu udaje się w pełni matkować obcym dzieciom, a dla Helenki było to przysłowiowy chleb powszedni. Będę Jej też dozgonnie wdzięczny za ogromne zaangażowanie w życie hołdunowskiej parafii, a zwłaszcza za wieloletnie współredagowanie jej kroniki wespół z drugą nauczycielką Ewą Kosteczko. Jestem wewnętrznie przekonany, że Helenka w pełni zasłużyła sobie na mieszkanie u Boga Ojca – zaznaczył ks. Przybyła.