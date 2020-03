Pokazowa osada ekologiczna w Kobiórze oraz oczyszczalnie szuwarowe w Wyrach i Kobiórze

Zabudowa ma tu być piętrowa: od wielorodzinnych budynków przez strefę małych domów, aż do domków jednorodzinnych z usługami w parterze i garażami podziemnymi. Dachy będą tarasami, a na nich prawdziwe ogrody: drzewa, krzewy, na ścianach zimozielony bluszcz. - _Cała osada będzie zanurzona w zieleni _– mówi Adam Antosiewicz. Od strony drogi osłonięta byłaby specjalnym nasypem, w którym znajdować się będą pomieszczenia do różnego rodzaju zagospodarowania, jak np. restauracja. W osadzie byłaby wieża widokowa, z której będzie można patrzeć na Beskid i okoliczne lasy, Tychy oraz Kobiór. Wieża byłaby trochę zapomnianą dziś wieżą ciśnień, w której nocą woda byłaby pompowana do góry, a w dzień służyła całej osadzie.

Adam Antosiewicz jest przekonany, że oczyszczalnie szuwarowe doskonale się sprawdzały, skoro do Gostynki trafiały w tamtym czasie ścieki z Huty Łaziska, w po przepłynięciu przez szuwary w Wyrach i Kobiórze przy zameczku myśliwskim w Promnicach nie były już problemem.

- Żeby odtworzyć oczyszczalnie szuwarowe, potrzebna jest znajomość aktualnego stanu wód Gostynki, żeby dobrać jak najbardziej odpowiedni zestaw roślin – mówi Adam Antosiewicz.

Osada ekologiczna i system retencji wód ziemi pszczyńskiej to jednak jeszcze nie wszystko. Wszystko to wiąże się z planowanym Kanałem Śląskim, czyli drogą wodną łączącą Odrę z Wisłą oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy, Rybnicki Okręg Węglowy z Krakowem. Jej długość ma wynosić ok. 93 km. Z Wisłą ma łączyć się w okolicach Oświęcimia, a z Odrą w rejonie Kędzierzyna-Koźla.

Nim jednak dojdzie do jego budowy, warto już tworzyć różnego rodzaju strefy, które w przyszłości będzie łatwo połączyć z Kanałem Śląskim. Wspomniana osada ma być jedną z takich stref. To akurat będzie strefa rekreacyjna. W przyszłości może tu powstać port pasażerski, który otworzy drogę do turystyki drogą wodną.

W Bieruniu powstałby port towarowy, który umożliwiłby przełożenie na barki kontenerów przewożonych TIR-ami, co – w przypadku np. produktów niebezpiecznych – jest bardzo drogie, bo obłożone wysokimi stawkami ubezpieczenia.

- Ponieważ na wodzie ryzyka kolizji nie ma, odpadłyby te kosztowne ubezpieczenia – tłumaczy Antosiewicz.

Wszystko to ma szansę diametralnie zmienić obraz Śląska.

–_ Jesteśmy w tej samej sytuacji, choć w innej dziedzinie, jak wtedy, kiedy wchodziły strefy ekonomiczne, które wiele zmieniły. Ta inwestycja jest tak samo potężna i wiąże się z nagromadzeniem takiej wody, że zmieni się nawet sposób wypoczynku mieszkańców _– mówi Adam Antosiewicz, współautor projektu.



Drugim autorem jest Aleksander Wolski, który ten projekt nazywa wręcz Nowym Śląskiem. Koncepcja ekologicznej osady jest dziełem architekta Krzysztofa Barysza.