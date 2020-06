Policyjny pościg w Tychach. Diler prawie potrącił policjanta. Pasażerka wyrzuciła narkotyki przez okno

Diler prawie potrącił policjanta w Tychach. Podczas pościgu pasażerka wyrzuciła narkotyki przez okno

O krok od tragedii było na ul. Sikorskiego w Tychach, gdzie policjanci do kontroli zatrzymali samochód marki BMW.

- Gdy wysiedli z radiowozu i podchodzili do auta, kierujący nagle ruszył. Tylko refleks policjanta, który zdołał odskoczyć, uratował go przed potrąceniem - mówi asp. szt. Barbara Kołodziejczyk.

Kierujący zaczął uciekać, więc funkcjonariusze biegiem wrócili do samochodu i ruszyli za nim. W trakcie pościgu mężczyzna wielokrotnie złamał przepisy ruchu drogowego, narażając swoim zachowaniem siebie i innych na utratę zdrowia lub życia. Ostatecznie doprowadził do zderzenia z radiowozem, co zakończyło policyjną akcję na ulicach miasta.