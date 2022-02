Połowa woj. śląskiego w CZARNEJ STREFIE. Gdzie sytuacja wciąż jest BARDZO TRUDNA? Sprawdź

Od kilku dni liczba nowych zachorowań spada! Wiąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, lecz porównując tydzień do tygodnia - ewidentnie liczba ta jest mniejsza. jak poinformowało dziś 11 lutego Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń w Polsce jest 35 777 - to o ok. 25 proc. mniej niż w ubiegły piątek. Więcej jest jednak zgonów - o ok. 18 procent. Ubiegłej doby zmarło aż 290 osób. W woj. śląskim nowych zachorowań jest 3051. Zmarło 30 osób. Na kwarantannie przebywa 56 188 mieszkańców województwa. W tej chwili w woj. śląskim, połowa powiatów i miast znajduje się w CZARNEJ STREFIE*! Najwyższy wskaźnik zakażeń w Polsce, jest w pow. bydgoskim (woj. kujawsko-pomorskie) - 231,8. Gdzie sytuacja w woj. śląskim jest wciąż bardzo trudna? Sprawdź wskaźnik zakażeń dla poszczególnych powiatów. Kliknij w następne zdjęcie >>> * STREFY - Piotr Tarnowski korzystając z danych Ministerstwa Zdrowia, stworzył aktualny podział powiatów na "strefy". Zobacz wskaźnik zakażeń dla poszczególnych miast i powiatów w woj. śląskim. Wskaźnik ten informuje nas o liczbie potwierdzonych zakażeń z 7 dni na 100 tys. mieszkańców. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE