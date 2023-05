Poszkodowany w wypadku w Tychach. Co się stało na drodze DK 44? Monika Jaracz

Na ulicy Turyńskiej w Tychach doszło do kolizji z udziałem samochodu osobowego oraz ciężarowego. Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 2 maja 2023 roku po godzinie 21.00. W wyniku wypadku jedna osoba doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Po zdarzeniu drogowym na drodze krajowej numer 44 wystąpiły utrudnienia w ruchu, które zostały usunięte w środę, 3 maja po godzinie 02.00.