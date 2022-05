Poznaj NAJDROŻSZE ulice w Tychach - oto LISTA. Tam mieszkania kosztują najwięcej! Zobacz RANKING TOP 8

Najdroższe ulice w Tychach. Gdzie zapłacimy najwięcej za mieszkanie?

Ceny mieszkań za metr kwadratowy w Tychach wzrosły od początku roku o 281 zł i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach będzie wciąż rosła. Co ciekawe, to nie mieszkania w ścisłym centrum, a domy na obrzeżach miasta są najwyżej wyceniane, szczególnie te dopiero wybudowane przez dewelopera.

Dziś w mieście za metr kwadratowy zapłacimy średnio 5980 zł. Oznacza to, że za mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych zapłacimy prawie 300 tys. złotych! Jest to jednak średnia cena dla miasta - na niektórych ulicach zapłacimy za mieszkanie więcej niż na innych. Na których?

Tego dowiecie się z naszej galerii.